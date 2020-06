Confcommercio Messina punta sul digitale. Voucher e sportello innovativo per superare la crisi

L’emergenza COVID-19 impone alle imprese una fortissima accelerazione dei processi di digitalizzazione, innovazione e utilizzo di nuove tecnologie. Una vera opportunità per affrontare la crisi e ripensare il proprio modello di business grazie a strategie e strumenti utili per rilanciare l’economia attraverso il digitale.

Utilizzo del web e dei social media, apertura di un canale di e-commerce o di una propria vetrina sui principali marketplace, advertising, app personalizzate, posizionamento sui motori di ricerca: sono queste le nuove ed impellenti esigenze delle imprese del commercio, turismo, servizi e professioni.

Consapevole dell’enorme sfida che attende il mondo dell’impresa Confcommercio Messina lancia un nuovo servizio: Spin – SPortello INnovativo, presidio territoriale di EDI -Ecosistema Digitale.

Attivo tutti i lunedì, dalle 15.00 alle 18.00, presso i locali di Via Giordano Bruno 1, Spin – SPortello INnovativo, realizzato in sinergia con Connessioni – Digital Hub, offrirà alle micro, piccole e medie imprese formazione, affiancamento e servizi individuando le soluzioni più coerenti con il proprio modello di business ed intercettando bandi di finanziamento per le imprese che scelgono di investire in innovazione digitale.

“Il futuro si costruisce qui ed adesso. Digitale e giovani rappresentano un’alleanza imprescindibile per la città di domani” dichiara Carmelo Picciotto, Presidente della Confcommercio Messina “Innovazione e sinergie, questi i motori di sviluppo del nuovo pezzo di Confcommercio Messina che guarda al futuro con occhi e metodi nuovi. Un patto di ferro, un’alleanza con il mondo delle imprese e dei giovani che restano e scommettono sul territorio. Una cabina di regia pubblico-privata per costruire un futuro degno di questo nome grazie alle opportunità di formazione e sostegno economico alle imprese che investono in innovazione, tecnologia, digitalizzazione”

Le opportunità in ambito digitale per le imprese non finiscono qui. Giovedì 11 giugno 2020, in diretta dalla pagina Fb di Confcommercio Messina, a partire dalle 10.00 si terrà il webinar inDigitale – opportunità oltre l’emergenza. Durante l’incontro, messo a disposizione dalla Confcommercio Messina rappresentata dal Presidente Carmelo Picciotto, interverrà il Segretario Generale della Camera di Commercio di Messina Dott. Paola Sabella e Federico Fotia CEO di Connessioni – Digital Hub, partner di Spin – SPortello INnovazione. Durante il webinar, cui seguirà “Spinta Digitale” ciclo di appuntamenti promosso da Confcommercio ed EDI – Ecosistema Digitale, verrà lanciato ufficialmente lo Sportello Innovazione e si parlerà dell’opportunità offerte dai Voucher digitali erogati nelle prossime settimane dalle Camere di Commercio per sostenere economicamente le imprese che investono in servizi, soluzioni e tecnologie digitali 4.0.

