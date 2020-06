Lo scarico acque della piscina di una villa inquina il lago di Ganzirri. Denunciati i proprietari

Circa due settimane fa, nella consueta attività di controllo e monitoraggio ambientale del Lago di Ganzirri svolta dalla Polizia Municipale con la Stazione Navale della GdF di Messina, veniva accertato un copioso scarico di acque miste a schiuma che si riversavano nello specchio d’acqua.

Grazie ai precedenti accertamenti condotti nell’estate scorsa con l’AMAM, era già possibile confermare che la bocca di scarico sul lago è collegata ad una conduttura di acque bianche e meteoriche che serve il prospiciente condominio residenziale.

In poco meno di 48 ore si accertava che il liquido che veniva immesso nella conduttura delle acque bianche proveniva da una abitazione facente parte del complesso residenziale e che si trattava di acqua trattata con cloro. I successivi accertamenti consentivano di accertare che la causa dello sversamento era dovuta al malfunzionamento di una elettrovalvola mediante la quale le acque provenienti da una piscina di una delle Ville del complesso residenziale venivano immesse direttamente nella condotta delle acque bianche del condominio.

L’accertamento compiuto sul luogo, anche grazie alla collaborazione prestata dal Condominio in persona del sostituto dell’Amministratore e dell’ing. Impollonia incaricato di eseguire le verifiche tecniche, ha consentito dunque di raggiungere la piena prova della causa e della provenienza dell’inquinamento del Lago di Ganzirri.

Le analisi di Arpa sui campioni di liquido accertavano che era presente una concentrazione di cloro superiore di 10 volte al limite consentito.

Pertanto gli organi operanti procedevano al sequestro dello scarico ed alla denuncia dei proprietari dell’immobile.

Il sequestro è stato convalidato dalla Procura della Repubblica che ha contestato agli indagati l’inquinamento di area naturale e sottoposta a vincolo paesaggistico (riserva naturale Lago di Ganzirri).

L’Assessore Musolino esprime grande soddisfazione per l’attività svolta dalla Sezione di Tutela Ambientale della Polizia Municipale che sta mettendo a segno risultati importanti su tutto il territorio comunale sia nell’ambito delle spiagge che dei torrenti, con particolare riguardo agli illeciti ambientali. La tutela della Riserva del Lago di Ganzirri si impone come una priorità nell’ambito dell’azione di repressione delle condotte inquinanti, sia per le specie che trovano rifugio e riparo nella riserva durante i percorsi migratori sia per la coltivazione dei mitili che si svolge su una parte del Lago, senza trascurare il dovere generale di tutelare il Lago di Ganzirri che costituisce una bellezza naturistica di grande importanza anche per il rilancio delle attività turistiche.

Si ringrazia AMAM ed il suo Presidente dott. Salvo Puccio, per la tempestività con la quale, come sempre, ha consentito un rapido intervento di ripristino dei luoghi fornendo anche un importante supporto tecnico.