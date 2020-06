Parcheggi: ‘riaprire il fosso’ l’appello di un cittadino ad ATM

Pubblichiamo la lettera firmata di un nostro lettore che mette in evidenza un problema condiviso da molti cittadini: il parcheggio “La Farina” meglio conosciuto come “il fosso”. Ecco cosa ha chiesto ai vertici di Atm:

Spettabile Direzione ATM Messina,

Desidero segnalare la grave mancanza di parcheggio che si verifica dalle ore 8:30 alle 21:30 circa nella zona limitrofa al Fosso angolo via La Farina/Maddalena dalla fine del lockdown.

Il motivo è sia la presenza del supermercato e sia la gratuità dei posteggi in zona ZTL, anche in un periodo che vede chiuse le numerose scuole vicine.

Si è così tornati al normale afflusso di auto in centro che i parcheggi aperti riuscivano a malapena a contenere.

Sono sorpreso che dopo tante settimane di parcheggi selvaggi in doppia fila, in sosta vietata, in zona riservata agli autobus non si aprano con urgenza due parcheggi (sopra e sotto) così importanti.

Resto in attesa di Vs utile decisione.

Distinti saluti

Francesco Cimino

