Welcome terminal Eolie. Nessuno lo vuole e viaggia senza trovare approdo

di Luana Spanò – Il presidente della Regione Nello Musumeci ha deciso di omaggiare tutte le isole minori siciliane con Welcome terminal, stazioni di accoglienza con tutti i confort per rendere più piacevoli le attese dei viaggiatori agli approdi. Ieri uno di questi è arrivato a Lipari. Ancora in fase di montaggio sui social è divampato il mal contento.

La polemica ha raggiunto il presidente Musumeci che ha subito chiarito:

«Avevo chiesto anche per Lipari una stazione marittima degna di questo nome. La struttura che si sta approntando in queste ore dovrebbe rispondere ai requisiti minimi necessari. Attendo, quindi, di vedere il risultato finale e solo allora decideremo se considerarla una soluzione di emergenza – a causa della sosta forzata per l’epidemia – o definitiva».

Le dure reazione dei cittadini non hanno permesso neanche il completamento dei lavori e questa mattina la struttura è partita per Vulcano. Se neanche lì troverà collocazione tornerà al mittente. Si attende per Lipari una nuova struttura da posizionare in una zona meno esposta alle mareggiate dello scirocco.

