+Europa, Salvini non ha mai tutelato i Siciliani

“Matteo Salvini arriva in Sicilia, continuando a non rispettare le regole di distanziamento sociale, generando assembramenti, non indossando la mascherina pur di fare propaganda. Salvini fa propaganda perfino con i pescatori di Bagheria che non ha tutelato quando era a Bruxelles, dove è stato presente solo per il 18%, impegnato com’era ad andare in tv e a fare propaganda. Salvini è infatti il leader delle assenze, e ancora oggi in Senato sono circa l’80%”. Lo dichiara Fabrizio Ferrandelli, membro della segreteria di Più Europa.

“La Lega con in testa Salvini – aggiunge Maria Saeli, della direzione nazionale di Più Europa – ha ricoperto posizioni di governo, in Italia ed in Europa, e non ci pare abbia mai preso posizione a sostegno dei siciliani, anzi. La Sicilia è trattata da Salvini come granaio elettorale, ma lavoreremo affinché, come a Bagheria mesi fa, prenda una bella batosta”, conclude Saeli

