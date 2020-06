Sanità. Carenza guanti e alcool negli ospedali a Palermo

“Negli ospedali Civico, Policlinico e Villa Sofia di Palermo mancano guanti monouso e alcool. Sto ricevendo diverse segnalazioni secondo cui in queste strutture i medici, infermieri e personale sanitario sarebbero costretti ad acquistare personalmente questi dispositivi. Pur volendo comprendere la fase insolita ed emergenziale della pandemia, ritengo assolutamente inopportuna una tale carenza di beni primari per un ospedale. Non voglio fare polemica, non è mio compito individuare le responsabilità, se politiche o manageriali, ma voglio rivolgere un appello all’assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza a voler farsi carico della problematica”. A dichiararlo è l’europarlamentare siciliano Ignazio Corrao che, accogliendo l’appello di alcuni cittadini che hanno lanciato sui social una vera e propria petizione all’acquisto di guanti monouso e alcool etilico denaturato da destinare ai tre ospedali di Palermo, scrive all’assessore regionale Ruggero Razza.

“In queste ore – spiega Corrao – molti cittadini hanno lanciato in vero e proprio appello sui social a voler acquistare guanti e alcool e donarli a questi ospedali. Si tratta di un esempio prezioso di cittadinanza attiva con un contributo concreto che prova a sostituirsi alle lungaggini della burocrazia e della politica. Ciascuno cittadino può fare la propria parte donando direttamente agli ospedali, ma chiedo all’assessore regionale Razza di intervenire entro breve termine” – conclude Corrao

