Freedom sta meglio e il 19 giugno tornerà in mare

Filicudi Wildlife Conservation – Pronto Soccorso Tartarughe Marine comunica che Freedom sta bene e tornerà in mare: “Il 19 Giugno in orario ancora da definire e compatibilmente con il meteo siamo pronti a rilasciare la nostra Freedom in mare! La tartaruga marina, una femmina adulta, sembra essersi ripresa alla grande dopo i due interventi subiti per la rimozione di amo e lenza di palangaro effettuati presso l’ambulatorio veterinario di Lipari. Freedom è nuovamente pronta ad affrontare la sua avventura in mare e, chissà, magari anche a trovare nei paraggi qualche compagno per Riprodursi! Grazie al supporto della Guardia Costiera di Lipari Freedom verrà rilasciata in mare aperto per ridurre i pericoli e le difficoltà che possono insorgere sotto costa. Il rilascio verrà trasmesso in diretta Facebook per consentire a tutti voi di assistere all’evento. Vi aspettiamo!”

