Giardino degli angeli: Massimo Rizzo propone di intitolare il Giardino della Prefettura ai piccoli Francesco e Raniero Messina

di Michele Bruno – Il Consigliere comunale di LiberaMe (centrosinistra) Massimo Rizzo ha realizzato e sottoscritto una proposta di deliberazione, con la quale, una volta adottata dal Consiglio, si da mandato all’Amministrazione di intitolare il giardino antistante la Prefettura ai piccoli Francesco e Raniero Messina, morti due anni fa in un tragico incendio a Messina, nella loro casa.

“Oggi ricorre il secondo anniversario della tragica perdita dei piccoli Francesco Filippo e Raniero Messina – scrive Rizzo in una nota – sorpresi durante la notte da un improvviso incendio della loro abitazione – era in realtà il 15 giugno 2018 -“.

“L’evento – continua Rizzo – così funesto, ha commosso l’intera cittadinanza che si è stretta in un unico grande abbraccio alla famiglia Messina, adottando i fratellini prematuramente scomparsi con l’amorevole vezzeggiativo di angeli“.

“La tragedia di per sé tale – spiega il consigliere – per le modalità e la tenera età delle vittime, è stata resa ulteriormente struggente dal disperato sforzo di Francesco Filippo che, prima di essere costretto alla resa, ha tentato di porre in salvo il fratellino più piccolo.

Ecco perché la sciagura è divenuta simbolo di eroismo ed amore fraterno, iscrivendosi indelebilmente nel cuore e nel ricordo dei messinesi”.

“Per tale ragione, immaginando di interpretare un comune e diffuso sentimento collettivo – sostiene Rizzo – ho preparato una proposta di delibera, già condivisa con tutti i colleghi, da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale per denominare il giardino antistante la Prefettura di Messina, attualmente privo di toponimo, “il giardino degli Angeli – in memoria di Francesco Filippo e Raniero -.

E’ un luogo che rappresenta simbolicamente la Città di Messina, posizionato sotto la statua di Nettuno dinanzi alla stele della Madonna della Lettera, protettrice della città, laddove l’eternità del mare si mischia alla luce del sole”.

“Sono certo che – conclude – dopo il voto dell’aula, l’Amministrazione inoltrerà la richiesta alla Prefettura a cui spetta il nulla osta definitivo affinché, il ricordo di quel tragico evento, della memoria dell’eroismo e della nobiltà del gesto di questi due figli della Città possa perpetuare nel tempo, come esempio di virtù e di coraggio per tutte le generazioni dei messinesi, anche in segno di vicinanza e solidarietà sincera alla famiglia perché l’amore di una comunità possa almeno lenire il loro dolore, e lo strazio lasci spazio al conforto di un ricordo amorevole, collettivo e perenne”.

L’Amministrazione ha infatti, dopo la votazione favorevole da parte del Consiglio Comunale, diffuso alla stampa la proposta di deliberazione con cui si da mandato alla stessa di “intitolare un luogo pubblico del Comune di Messina, ed in particolare il giardino antistante la Prefettura di Messina…“Giardino degli Angeli – in memoria di Francesco Filippo e Raniero”.

Il Consiglio Comunale ha dunque ritenuto, in accordo con Rizzo “degno di ricordo nella memoria della Città di Messina l’esempio di coraggio dimostrato dai due fratellini, nonostante la loro giovanissima età”.

Ricordando inoltre “che sono in corso da parte dell’Amministrazione degli interventi di denominazione di spazi e luoghi pubblici attualmente privi di toponimo che, giusta indicazione della Prefettura di Messina, necessitano in breve tempo di essere identificati” e dando atto che la “deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico delle risorse comunali”, ha deciso di adottare e sostenere il documento scritto dal consigliere.

