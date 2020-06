Da Torre Faro a Tremestieri, weekend di controlli per i Carabinieri: tutti i numeri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, nel corso dell’ultimo week end, nelle giornate di venerdì e sabato, hanno svolto servizi di prevenzione e controllo del territorio, impiegando personale del Nucleo Radiomobile e delle Compagnie Carabinieri di Messina Centro e Messina Sud. I servizi di prevenzione e controllo sono stati svolti, nell’arco delle 24 ore, sulle arterie litoranee dell’intero capoluogo, da Nord a Sud, lungo le vie consolari Pompea e Valeria, da Torre Faro a Tremestieri ed, inoltre, hanno interessato i quartieri di Giostra ed Annunziata, del Villaggio Aldisio, di Santa Lucia Sopra Contesse e del C.E.P, anche per prevenire gli assembramenti di persone nelle zone periferiche del capoluogo, informando i cittadini sulle norme in vigore e verificando il rispetto delle disposizioni.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma, hanno proceduto nei confronti di:

un 24enne, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Messina poiché responsabile del furto aggravato di energia elettrica, in quanto forti rumori provenienti dall’abitazione hanno indotto i Carabinieri ad un controllo all’interno che ha evidenziato la presenza di un allaccio abusivo alla corrente elettrica;

un 23 enne, che è stato deferito in stato di libertà in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Messina poiché rifiutatosi di fornire indicazioni sulla propria identità personale durante un controllo alla circolazione stradale;

un 32enne e un 21enne, che sono stati deferiti in stato di libertà in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Messina poiché sorpresi nella recidiva di guida senza patente;

un 45enne, un 35enne e un 22enne, che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Messina per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanza stupefacente in quanto, controllati alla guida di veicoli in apparente stato psicofisico alterato, hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti presso una struttura sanitaria per verificare se fossero alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

due 24enni e un 29 enne, che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Messina per il reato di molestie del riposo delle persone poiché diffondevano musica ad alto volume;

un 19enne, che è stato deferito in stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Messina poiché sorpreso, senza giustificato motivo, in possesso di oggetti idonei ad offendere;