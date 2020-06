Carabinieri di Merì arrestano un 31enne per evasione

Sabato 13 giugno, i Carabinieri della Stazione di Merì (ME) hanno arrestato, in flagranza di reato, il 31enne T.O., ritenuto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto. I militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo fuori dalla propria abitazione, mentre alla guida della propria autovettura si dirigeva verso Barcellona P.G. e poco dopo lo hanno raggiunto e bloccato all’interno di un supermercato barcellonese, arrestandolo per il reato di evasione.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, Dott. Matteo DE MICHELI, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

