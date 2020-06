Atti vandalici sul Viale Regina Elena: dati alle fiamme tre cassonetti

A denunciare l’accaduto il Consigliere della V circoscrizione Franco Laimo che ha prontamente contattato i vertici di Messinaservizi per la relativa rimozione e sostituzione.

Nella notte fra domenica e lunedì scorso infatti ignoti hanno dato alle fiamme i cassonetti in due punti del Viale Regina Elena ovvero una postazione di fronte il supermercato Decò e l’altra qualche centinaio di metri più avanti direzione Giostra;sul posto sono poi intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e devi dato che le stesse si potessero espandere sulle autovetture parcheggiate in prossimità delle postazioni.

Laimo si auspica che , questi atti incivili dettati da una cattiva gestione umana e palese mancata educazione sociale, possano non ripresentarsi più .

Viviamo ancora in una società dove ci troviamo di fronte a situazioni incresciose e malsane, non si capisce il perché di questi “atti di forza dimostrativi” che a suo modo vorrebbero dare una lezione a chi amministra, non considerando che esistono modi più civili e maturi .

Occorre ancora operare bene sul sociale , intervenendo nella rieducazione funzionale e costruttiva

