Eolie, collegamenti marittimi: “Improrogabile la ripresa della piena operatività”

Si è tenuta questa mattina la videoconferenza tra i sindaci dei comuni delle Isole Eolie e la Compagnia di navigazione Liberty Lines sul tema della riattivazione dei servizi di collegamento marittimo da e per le isole. Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni con un comunicato ha dichiarato: “Come noto, già dal 25 maggio questa Amministrazione aveva con forza richiesto alla Regione e alle Compagnie di Navigazione l’entrata in vigore anticipata dell’orario estivo relativo ai collegamenti marittimi da e per le Isole Eolie, sollecitando la richiesta in più occasioni formali e informali.

Successivamente, con Ordinanza n.23 del 3 giugno, a modifica della precedente n.22, il Presidente della Regione Siciliana ha disposto la ripresa dei trasporti a pieno regime secondo gli assetti vigenti come previsto dai contratti nazionale e regionale in materiale, in ragione della quale il Comune di Lipari ha diverse volte esortato le Compagnie ad adeguare il proprio servizio in termini di numero di corse; richieste che, ad oggi, sono state solo parzialmente soddisfatte.

Pertanto, questa mattina, si è tenuta una videoconferenza tra i Sindaci dei Comuni delle Isole Eolie e la Società di navigazione Liberty Lines, occasione in cui questo Sindaco, ribadendo come il non ripristinare la piena funzionalità del servizio di aliscafi rappresenti un danno incalcolabile all’intero territorio sia in termini di diritto di mobilità di abitanti e pendolari sia dal punto di vista turistico e di programmazione, indispensabile

per una ripartenza economica in una stagione già fortemente compromessa, ha ritenuto irricevibile qualsiasi ipotesi e qualsiasi proposta di una attivazione progressiva, e quindi non immediata, di tutte le corse previste negli assetti determinati dai contratti vigenti.

Per questo motivi, ho inviato nota all’Assessorato Regionale competente chiedendo un intervento immediato per la soluzione delle problematiche in atto, comprendendo certamente le difficoltà della stessa società Liberty Lines, ma giudicando necessaria, non condizionabile e improrogabile la ripresa della piena operatività dei servizi marittimi”.

