Lipari, percorso nascita: finalmente ecografia morfologica

“Da oggi a Lipari si effettueranno le ecografie morfologiche”, così l’assessore Tiziana De Luca annuncia il collaudo delle sonde ecografiche.

“Si potrà prenotare tramite CUP la diagnosi obbligatoria in gravidanza. Ringraziamo l’Asp Messina e il Capo del Dipartimento materno infantile di Milazzo ma non ci accontentiamo e abbiamo ricevuto l’impegno per un nuovo ecografo in modo da migliorare il budget strumenti dei reparti e ancora di più il percorso nascita che si sta finalmente concretizzando nonché il personale sanitario collegato e fondamentale”.

