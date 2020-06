Vulcano, zona fanghi posta sotto sequestro

di L.S. – Ennesima batosta per le Isole Eolie. A Vulcano la zona dei fanghi, rinomata metà turistica, è stata posta sotto sequestro. Secondo quanto contestato, le barriere a protezione dell’area non permetterebbero l’accesso via terra alla spiaggia retrostante delle acque calde. Al momento, a causa della barriera creata la spiaggia sarebbe accessibile solo via mare. Impegnati nel sequestro Carabinieri, Capitaneria di Porto e Fiamme Gialle.

Denunciato il legale rappresentante della Geoterme Srl, la società che gestisce la pozza dei fanghi.

