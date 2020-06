Covid19, “Sette nuovi casi al Papardo” ma è un falso allarme

“In relazione a notizie diffuse da alcuni organi di informazione nelle prime ore di oggi venerdì 19 giugno, si comunica che negli ospedali appartenenti all’ASP di Messina, dalle verifiche effettuate, non sono presenti nuovi casi di positività al contagio SARS COV2.

Così come avviene quotidianamente vengono normalmente effettuate tutte le previste attività di sanificazione periodiche degli ambienti ospedalieri e degli ambulatori”. A parlare è il direttore generale dell’Asp di Messina Paolo La Paglia, che è intervenuto dopo l’allarme generato alla notizia ( diffusa da Gazzetta del Sud ) di sette nuovi contagi registrati tra il pomeriggio e la serata di ieri, di pazienti giunti separatamente, per cause diverse e non legate al Covid, senza presentare peraltro alcuna sintomatologia riconducibile al virus.