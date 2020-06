The Captain, il nuovo brano del chitarrista Gianluca Rando dedicato a Giuseppe Sanò

Esce oggi “The Captain”, il nuovo brano strumentale di Gianluca Rando, dedicato a Giuseppe Sanò recentemente scomparso per un malore durante un’immersione nelle acque di Capo Peloro che amava tanto.

“Ho voluto trasmettere la serenità che lascia il ricordo di una persona sensibile e profonda come Giuseppe. E’ tra queste note, forti e allo stesso tempo malinconiche, che oggi respiro ancora la sua presenza. Io e Giuseppe – spiega il chitarrista – siamo stati compagni di classe alle scuole medie e da allora tra noi era rimasta una profonda e sincera amicizia. Ammetto che non ho mai conosciuto una persona straordinaria come lui, simpatica, propositiva e sempre pronta a far star bene tutti solo con un sorriso. A lui è dedicato anche il videoclip di questo blues in 6/8, composto la sera che ci ha lasciati e che non avrei mai pubblicato senza il prezioso sostegno della cara Noemi Florio con la quale abbiamo dato forma al titolo”.

“Un progetto a me molto caro motivato anche dalle sagge parole dell’amico di sempre Francesco Arena. Sono convinto, inoltre, che insieme all’eccellente opera condotta dalla Direttrice di scena Valeria Di Brisco, sul set, ci sia stata anche l’anima nobile del nostro “Capitano” a guidarmi nella Regia”, conclude Gianluca Rando.

“Il videoclip di questo blues in 6/8, composto dal musicista Gianluca Rando, la sera che Giuseppe ci ha lasciati, ha intrecciato in un’amicizia speciale le nostre anime – scrive Noemi Florio – Questo legame mi ha permesso di dare vita al titolo “The Captain”.

Le riprese del video “The Captain” sono state realizzate a Messina all’interno dell’Hotel Residence CineApollo, gestito dagli imprenditori del cinema Loredana Polizzi e Fabrizio La Scala. Prodotto da Gianni Gandi e dalla “Mediterraneos Production” (Roma), “The Captain” è disponibile dal 19 giugno 2020 su tutte le principali piattaforme streaming e distribuito in 250 paesi del mondo.

