Freedom nuovamente in mare: “Occhio alla Tarta!”. Il video

di L.S. – Ieri in diretta facebook il Filicudi Wildlife Conservation – Pronto Soccorso Tartarughe Marine ha accompagnato Freedom nuovamente in mare: “Grande emozione oggi! Finalmente siamo pronti a rilasciare la nostra Freedom che dopo 27 giorni di degenza presso il #turtlepointfilicudi, in cui ne ha passate davvero molte, è pronta a tornare nel suo mare.

Ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato, Laura Gullotta dell’ambulatorio veterinario di Lipari, Andrea Affuso del Centro Tartarughe Marine SZN di Portici, Rosario Scorsone, Eugenio Viviani di Sicilyinkayak, Enrico, Marta e tutti i ragazzi di Vulcano che l’hanno recuperata, e soprattutto la Guardia Costiera di Lipari che l’ha trasportata a Filicudi quando in difficoltà e al momento è impegnata ad aiutarci nel rilascio. Tanto lavoro in questi giorni ma anche tante soddisfazioni!

Vi ricordiamo che il #turtlepointfilicudi è sempre aperto e potete contattarci al 3494402021 a tutte le ore per segnalare tartarughe marine in difficoltà o nidificazioni di Caretta caretta sulle spiagge!

OCCHIO ALLA TARTA!”

