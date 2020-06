Omaggio a S.Antonio, domenica 21 concerto e benedizione dei gigli

Domenica 21 giugno doveva tenersi la grande Processione con il Carro Trionfale di S. Antonio. A distanza di 75 anni, dopo l’ultimo stop dovuto alla Seconda Guerra Mondiale, a causa delle vigenti restrizioni per il Covid19, non si terrà la imponente Processione del Santo Taumaturgo di Padova, che annualmente attira migliaia e migliaia di fedeli, devoti, pellegrini e turisti nelle vie adiacenti al Santuario e per il centro della città di Messina.

Per non dimenticare sia la Notte Bianca che il Carro Trionfale del Santo, la Basilica ha previsto per domenica 21 giugno una Solenne S. Messa alle ore 19 presieduta dal Vescovo Ausiliare Mons. Cesare Di Pietro, la benedizione dei gigli e a seguire il Concerto “Omaggio a S. Antonio” alle ore 21, che vedrà esibirsi Katia Mirabile del Conservatorio A. Corelli di Messina con la sua chitarra classica e gli artisti Francesco Tusa e Irene Valenti nel duo Violino e Organo.

Ambedue gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming nei canali social della Basilica e nelle TV locali. In contemporanea saranno trasmessi anche immagini degli anni passati del Carro Trionfale in processione.

La privazione forzata (causa coronavirus) di uno degli eventi più importanti dell’inizio estate messinese, non deve frenare la voglia dei devoti e dei pellegrini di omaggiare il loro Santo, e di innalzare a Dio la loro lode per un così insigne maestro di virtù, di amore e di carità fraterna. Invitiamo a partecipare a questi due appuntamenti, per affidarci personalmente a S. Antonio, affidare la nostra Città, la nostra Italia e il mondo intero, affinché ci possa custodire da ogni male, dall’attuale pandemia e presentare a Dio i nostri bisogni, le nostre urgenze, affinchè Dio ci ottenga le desiderate grazie e i miracoli di cui abbiamo bisogno per noi e per i nostri cari.

