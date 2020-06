Una voragine si è aperta ieri pomeriggio nella centralissima Via dei Mille, nei pressi dell’incrocio con il viale Europa. L’asfalto ha ceduto creando una grossa buca che per fortuna non ha “inghiottito” nessun mezzo a due ruote o la ruota di un’auto.

Riesplode il caso delle condizioni precarie dei sottoservizi.

Sul posto i vigili urbani e i tecnici comunali che hanno delimitato il cedimento che potrebbe compromettere il transito dell’intera arteria adesso “sorvegliata speciale”.

