Messina per la Festa Europea della Musica: “Il Sole sorge sullo Stretto” con Nat Minutoli

“1 milione di Like e di Condivisioni per promuovere Messina e lo Stretto”. È questo l’invito del Sindaco e della Giunta a veicolare sui social il video inaugurale della 26^ edizione della Festa Europea della Musica, che vede protagonista assoluta la spettacolare alba che sorge su Messina e sullo Stretto, accompagnata dalle note del sax soprano di Nat Minutoli, uno tra i più quotati jazzisti della nostra area.

Coordinato dall’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, il video è stato realizzato da un gruppo di appassionati cameraman e fotografi che, a partire dalle 3:00 del mattino, hanno ripreso dagli spalti di Forte Cavalli lo straordinario fenomeno del sorgere del sole sullo Stretto di Messina.

Messina rientra tra le 276 Città Italiane che hanno aderito all’organizzazione di eventi per l’Edizione 2020 della Festa europea della Musica organizzata per l’Italia dal Ministero dei Beni per le Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), in collaborazione con l’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica (A.I.P.F.M.). A differenza delle scorse edizioni, quest’anno molti concerti saranno trasmessi in diretta streaming. Per Messina l’organizzazione dei programmi è a cura: del Comune di Messina, del Teatro Vittorio Emanuele e della Basilica di S. Antonio in collaborazione con il Conservatorio “Corelli”. Oggi, Domenica 21 giugno, sarà possibile seguire l’esibizione degli artisti sulle pagine “Eventi a Messina 2020”, “Teatro Vittorio Emanuele” e Basilica Santuario S. Antonio pp. Rogazionisti”.

