La “municipale” al lavoro nel weekend: cibi mal conservati e fioccano le denunce

Un noto ristoratore del centro città nel mirino della polizia municipale che ha messo sotto sequestro alcuni alimenti in cattivo stato di conservazione, denunciandolo. Un caso che arriva dopo quello della pasticceria chiusa dopo che alcuni avventori hanno accusato dissenteria, nausea e vomito e si sono rivolti alle autorità.

Quello trascorso è stato un weekend di controlli per garantire il diritto alla salute ai cittadini. La Polizia Municipale ha elevato 24 verbali nel fine settimana, per un importo totale di circa 11mila euro, per conferimento rifiuti fuori orario, disturbo alla quiete pubblica, igiene e sanità degli ambienti di alcune attività commerciali.

In particolare 10 verbali per assembramento, mancato rispetto dell’ordinanza per la chiusura alle 2, sbicchieramento, occupazione suolo, una denuncia per disturbo alla quiete pubblica e relativo sequestro del veicolo munito di impianto audio.

