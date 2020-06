Carpentiere di Sciacca si diploma a 66 anni con il massimo dei voti

Per imparare e apprendere non c’è età, lo dimostra Calogero Cantone, 66 anni, di Sciacca (Agrigento), proprietario di un’impresa edile che ha deciso di tornare a scuola, frequentando (e con profitto) il corso serale dell’indirizzo Enogastronomico e Ospitalità presso l’Istituto alberghiero “Calogero Amato Vetrano”, dove proprio ieri ha conseguito la maturità con il massimo dei voti: 100 su 100.

Il carpentiere ha raggiunto il suo obiettivo con successo frequentando regolarmente per cinque anni la scuola scuola e non da “esterno”. Da sempre amante della buona cucina, ma soprattutto grande appassionato di vini, Calogero Cantone ha voluto diplomarsi all’alberghiero per un arricchimento personale, conciliando così studio e lavoro.

“Non è mai troppo tardi per credere nelle proprie passioni, il mio diploma alla mia età lo dimostra”. Ha affermato soddisfatto.

A festeggiare l’approdo al traguardo scolastico di Calogero Cantone sono stati i suoi compagni di classe, anche loro studenti lavoratori, naturalmente tutti più giovani di lui. (G. M.)

