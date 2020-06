Agorà contro le politiche proibizioniste dell’amministrazione De Luca. Per una città aperta e solidale

Agorà contro le politiche proibizioniste dell’amministrazione De Luca e per la promozione della socialità, della cultura e del dialogo. Questo è il tema che il Movimento politico Cambiamo Messina dal Basso insieme al PD, Articolo UNO e il Circolo Peppino Impastato di Messina, propongono alla cittadinanza. Di seguito il comunicato:

“L’essenza delle recenti ordinanze proibizioniste dell’amministrazione De Luca si racchiude nell’idea che a pagare devono essere sempre i cittadini e le cittadine che rispettano le regole. Devono pagare le colpe di un’amministrazione che sembra essere in grado di fare la voce grossa solo con i più deboli, ma che poi, anziché intervenire su quei pochi, singoli episodi di irresponsabilità, reagisce chiudendo la città e impedendo la socialità, peraltro in una chiave del tutto diversa da quella del contenimento del Covid-19.

A questa incapacità di governare i processi e di amministrare una città, risultata palese negli effetti di queste ordinanze che abbiamo combattuto sin da subito, vogliamo rispondere con un’agorà di condivisione. Una condivisione non solo di spunti e proposte per contrastare queste politiche inutili – se non controproducenti – per la limitazione della diffusione del Covid-19, ma anche e soprattutto di una visione diversa di città e delle politiche culturali, sociali ed aggregative da cui oggi dovremmo ripartire.

Confrontiamoci insieme di persona, e intanto facciamo sentire la nostra voce fin da ora per evitare che l’ordinanza in scadenza il 30 giugno venga rinnovata.

Vi aspettiamo martedì 30 giugno, a partire dalle 18h30, in Piazza Unione Europea per confrontarci insieme”

