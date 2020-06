Catanianonsilega: sabato in piazza contro Samonà e Musumeci. Coinvolta tutta la Sicilia

Nessun segnale di resa da parte dei siciliani in protesta contro l’assegnazione dei Beni culturali alla Lega Nord da ormai più di un mese. La mobilitazione continua e si sposta a Catania. Sabato 27 giugno, da tutte le province dell’isola, siciliane e siciliani arriveranno nella provincia etnea. L’appuntamento è alle 18:30 in Piazza Università.

Probabilmente è la chiarezza dell’obiettivo a rendere così uniti e determinati i siciliani: Samonà deve lasciare il suo posto e Musumeci, se non ritira la nomina, deve dimettersi.

“Lo avevamo detto. La manifestazione del 2 giugno a Palermo era solo la prima tappa di questo percorso. Catania è la città natia di Nello Musumeci. Forse, però, ha dimenticato le sue origini. Ha permesso alla Lega, dopo anni di insulti verso i siciliani, di venire in Sicilia per acquisire spazio politico e potere.. Chiediamo a tutti e tutte di scendere in piazza, di invitare, di spargere la voce per dare un segnale forte anche da Catania.“ – dichiara Loretta Nicolosi portavoce per Catania del gruppo No Beni culturali alla Lega nord – Musumeci dimettiti.

I siciliani confermano di non voler restare a guardare. Dichiarano che non si fermeranno finché non vedranno il ritiro della nomina di Samonà e le dimissioni di Musumeci. Arriveranno a Catania anche pullman da Palermo e da Messina.

In piazza ci saranno tanti artisti. Il mondo dello spettacolo e della cultura fin da subito ha espresso il proprio dissenso nei confronti di questa scelta scellerata. Verranno rispettate tutte le misure di sicurezza anti- Covid.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it