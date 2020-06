FC Messina senza freni: c’è Camara

Il Football Club Messina comunica di aver trovato l’accordo che legherà Papa Bamory Camara al club giallorosso per la stagione 20/21.

Secondo squillo under per il mercato giallorosso, che dopo Francesco Casella, ritrova il centrocampista Camara.

Il classe 2001 è stata una delle più grandi intuizioni dello scouting peloritano nella scorsa stagione, visto che il maliano ha vissuto la prima esperienza professionale proprio in riva allo Stretto.

Nel campionato di Serie D ormai conclusosi, Camara ha raccolto 12 presenze in maglia FC Messina, di cui 11 in campionato, condite da un gol decisivo in quel di Corigliano, ed una in coppa, per un totale di 496 minuti disputati.

Il club dà il proprio bentornato a Papa Bamory Camara, con l’augurio di proseguire insieme un percorso ricco di vittorie e soddisfazioni.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it