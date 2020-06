Licia Colò approda dai “I gatti felici di Lipari”

di Luana Spanò – Lo staff di Licia Colò sta effettuando delle riprese sull’isola di Lipari per il programma “Eden” in onda questo inverno su TV7. Questa mattina Licia Colò ha bussato alla porta dei “I gatti felici di Lipari”. Un’oasi felina nata dall’amore per i gatti di Norma Chiarelli che ha bonificato un’intera aria adibita impropriamente a discarica che oggi viene definita il paradiso dei gatti e degli amanti dei felini. “I gatti felici di Lipari” fanno parte della grande famiglia Enpa e insieme al “Rifugio di Valentino”, un’oasi per i cani, sono l’unico ente impegnato ad arginare il fenomeno del randagismo e abbandoni sull’isola.

Lo staff di è poi spostato per le riprese nella piazzetta delle Arti e Mestieri a Marina Corta.

