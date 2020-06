San Fratello, Bettino Ricciardi ammesso agli Ordini Sacri

di Fra Giuseppe Maggiore – Qualche giorno fa Mons. Guglielmo Giombanco vescovo delle Diocesi di Patti, in visita alla Comunità del Seminario Diocesano, ha dato l’ufficialità dell’ordinazione sacerdotale dei Diaconi don Cono Gorgone e don Carmelo Paparone che si terrà nella Basilica Santuario di Tindari il 12 settembre. Ma le belle notizie per la comunità diocesana pattese non finiscono qua perché il Vescovo Giombanco ha deciso di ammettere agli Ordini Sacri cinque seminaristi che hanno terminato il primo hanno teologico:

Salvatore Montagno Cappuccinello è originario della Parrocchia Maria SS. della Catena in Naso.

Nuccio Patti è originario della Parrocchia S. Nicolò di Bari in Santo Stefano di Camastra.

Giacomo Testa Camillo e Giuseppe Vivaldi Maimone sono originari della Parrocchia SS. Nicolò e Giacomo in Capizzi.

Benedetto Ricciardi è originario della Parrocchia S. Nicolò di Bari in San Fratello.

San Fratello è sempre stato fucina di vocazioni sacerdotali e religiose, ancora oggi il seme del Vangelo porta frutti in un ambiente dove la fede e l’annuncio che si trasformano in vita vissuta e trovano ancora oggi terreno fertile nei giovani.

Bettino così com’è conosciuto nell’antico borgo situato nel cuore dei Nebrodi è cresciuto all’ombra del campanile della Parrocchia di San Nicolò di Bari dove grazie all’esempio di diversi sacerdoti tra cui l’indimenticabile Arciprete Don Vito Ragusa, è stata culla di innumerevoli vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. Ancora oggi a distanza di dieci anni dal ritorno al Casa del Padre di Padre Vito, San Fratello raccoglie i frutti del suo instancabile apostolato aperto a tutto il territorio sanfratellano senza trascurare nessuno.

Bettino il 26 settembre sarà ammesso agli ordini sacri. Per lui è l’inizio “ufficiale” del cammino di formazione che, se Dio vorrà lo vedrà presbitero. Bettino insieme ai suoi compagni di cammino pronuncerà il suo primo “sì” dinanzi alla Chiesa radunata in preghiera. La Chiesa accoglierà il suo proposito e quello degli altri candidati e li sosterà perché possano continuare a crescere nello spirito di preghiera e nel dono di loro stessi alla Chiesa e a tutti gli uomini.

L’eccomi che Benedetto Ricciardi pronuncerà, esprimerà a Cristo e alla Chiesa la volontà di percorrere con entusiasmo e radicalità evangelica il cammino della sequela del Signore al servizio dei fratelli in maniera particolare i più poveri, per essere presenza viva tra la gente. Il cammino formativo sia di giovamento per poter vivere la Parola e annunciarla quando il Signore vorrà.

Auguriamo a Bettino e ai suoi compagni ammessi a di proseguire il loro cammino per essere dei buoni operai della nuova evangelizzazione che è necessaria per riaccendere in tutti coloro che incontreranno l’amore per il Vangelo, per trasmettere una fede vera, priva di norme e forme che spesso allontanano il consacrato dalla vera missione che gli è stata affidata.

La celebrazione dell’ammissione all’Ordine Sacro sarà il 26 settembre 2020 nella Basilica Santuario di Tindari

