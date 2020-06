Acquedolci, adesso è ufficiale: Eccellenza

Adesso è ufficiale, la prossima stagione l’Asd Acquedolci giocherà nel campionato di Eccellenza.

Il Comitato Regionale Siciliano della LND ha diramato la nota ufficiale dove indica che tutte le prime 4 dei campionati di Promozione saranno automaticamente promosse in Eccellenza. Quest’ultimo campionato continuerà a essere formato da 2 gironi da 16 squadre ciascuno.

Nell’Eccellenza e nella Promozione sarà obbligatorio schierare in ogni partita e per tutto il suo arco un atleta classe 2001 e uno del 2002.

Oltre alle prime della Promozione, salgono di categoria anche le migliori seconde classificate, tra cui proprio l’Acquedolci.

Stesso discorso per le prime 8 dei campionati di Prima Categoria che approdano in Promozione insieme alle tre migliori seconde classificate.

In Prima Categoria ammesse le prime due classificate nei gironi della scorsa Seconda Categoria, anch’essa interrotta. In Seconda Categoria: ammesse le prime due classificate nei gironi provinciali della passata Terza Categoria, pure interrotta.

