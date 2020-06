Movida messinese: alcool ai minori, risse e locali aperti in piena notte

Un bel da fare per la Polizia Municipale, Polizia di Stato e Carabinieri, che questa notte sono intervenuti in diversi punti della città, dove sono state elevate sanzioni nei confronti dei cittadini e di titolari dilocali che hanno continuato l’apertura oltre le due di notte, non rispettando l’orario di chiusura fissato dall’ordinanza comunale.

Continua la violenza notturna: un giovane è stato portato all’ospedale per accertamenti.

Continua imperterrita la vendita di alcolici a minori: sono tanti i ragazzi ma anche le ragazzine che con molta disinvoltura vanno in giro a notte inoltrata con bottiglie di birra e altre bevande alcoliche.

Nella zona tra il Duomo, via I Settembre e via Garibaldi i locali continuano ad essere aperti nonostante le ordinanze.

Queste sono le notti di un qualsiasi fine settimana messinese dove la movida diventa caos.(G.M.)

