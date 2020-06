Saracinesca abbassata: il FC Messina conferma Marone

Il Football Club Messina comunica di aver trovato l’accordo che legherà Francesco Marone al club giallorosso per la stagione 20/21.

Il FC Messina blinda la porta mettendo a segno il decimo acuto di mercato, assicurandosi le prestazioni del giovane portiere campano Francesco Marone.

Una trattativa tenuta in stand-by per qualche settimana e decollata nella giornata di ieri, quando, dopo le consultazioni volute dalla LND, le società di quarta serie hanno scelto le quote under per la prossima stagione, garantendo un posto ai classe 1999.

Le parti si aspettavano ed a quel punto la formalizzazione dell’accordo non ha avuto ostacoli.

Nato a Salerno il 10 Marzo 1999, Marone è sbarcato a Messina nell’ultima finestra di mercato, dopo una prima parte di stagione vissuta con il Portici.

In Sicilia 11 presenze, 5 reti subite e ben 8 clean sheet.

Il club dà il proprio bentornato a Francesco Marone, con l’auspicio di raggiungere insieme i traguardi prefissati.

