“Casa Cammarata”, al Comune si progetta il “rilancio”

Alla presenza dell’Assessore alla Cultura Enzo Caruso si è svolta oggi, lunedì 29, nella sede della III Municipalità una seduta della III commissione consiliare Cultura, avente all’ordine del giorno il rilancio di Casa Cammarata.

Il presidente della commissione Alessandro Geraci insieme a tutti i componenti ha illustrato all’Assessore Caruso il lavoro svolto dalla commissione, la quale si è avvalsa anche del contributo del Dipartimento Politiche Culturali e di alcune associazioni che nel tempo si sono occupate della “Casa del Puparo”, giungendo a deliberare una serie di attività a breve, medio e lungo termine, per inserire Casa Cammarata di via Maregrosso, tra i percorsi turistico-culturali della città.

L’assessore Caruso, concorde con la commissione, e nel riconoscere in Cammarata un possibile volano per futuri percorsi turistici che possano coinvolgere l’opera di via Maregrosso, ha apprezzato l’attività e l’attenzione rivolta dalla terza Circoscrizione per il rilancio di Casa Cammarata al fine di accrescerne l’enorme potenziale sia culturale che sociale.

I lavori per la realizzazione della Nuova via Don Blasco hanno favorito il ripristino del muro perimetrale, il rifacimento del marciapiede antistante “la casa” e la sistemazione di un nuovo impianto di illuminazione. E’ prevista poi la messa in sicurezza e la ristrutturazione attraverso un progetto di ampio respiro che possa coinvolgere l’associazionismo messinese in sinergia con le istituzioni, per potere accedere ad uno strumento finanziario, che porti l’opera del Cammarata al centro degli interessi turistico-culturali della città, senza mai dimenticare l’anima del “cavaliere” che costruì la sua “casa museo” come denuncia al disagio sociale ed all’assenza dei diritti fondamentali di una parte della collettività.

