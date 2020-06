Comune di Lipari, firmati sette contratti a tempo indeterminato: “Primo passo verso l’abolizione del precariato”

Con l’adozione della determina n. 204 del 30 giugno 2020 si è finalmente concluso l’iter che ha portato alla stabilizzazione di sette precari del Comune di Lipari, in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale.

Oggi pomeriggio, alla presenza del Sindaco Marco Giorgianni e di altri componenti della giunta, del Segretario generale Dott.ssa Lyda De Gregorio, del Comandante della Polizia Municipale Franco Cataliotti e del Dirigente del III Settore Mirko Ficarra, hanno infatti firmato i nuovi contratti a tempo indeterminato, entrando a pieno titolo nell’organico comunale, i signori Mandarano Rita, Avino Maria Rosaria, D’Ambra Gaetano, Luca Bartolomea, Di Pietro Bartolomeo, Grella Simona e Castrogiovanni Daniela.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco per il raggiungimento di un obiettivo che pone fine a una condizione di precariato iniziata nel dicembre del 1999 e che, grazie alle nuove normative e al lavoro incessante e determinato portato avanti dall’Amministrazione e dal Segretario generale dell’Ente, vede oggi concretizzarsi i primi sette contratti a tempo indeterminato, che eliminano quella condizione di incertezza e preoccupazione vissuta dai lavoratori, e che permetterà certamente un miglioramento dei servizi offerti dal Comune; l’impegno è che si possa presto completare questo percorso e concludere le procedure – già in itinere – di stabilizzazione delle altre categorie di lavoratori, per raggiungere il traguardo ambito dell’abolizione totale del precariato all’interno del Comune di Lipari.

L’Amministrazione Comunale, nel ringraziare i nuovi dipendenti per il grande e importante servizio svolto finora al servizio della comunità, porge le proprie felicitazioni per un futuro lavorativo finalmente certo e più sereno.

