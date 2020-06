D’Uva: “Sì a 15 milioni di euro alle aziende confiscate a mafie”

“Ieri in Commissione alla Camera è passato l’emendamento a mia prima firma, e promosso dalla senatrice Grazia D’Angelo, con cui prevediamo altre possibilità di finanziamento agevolato, in questo caso anche per le aziende confiscate alle mafie.

Oltre agli strumenti già previsti, quindi, supportiamo le imprese grazie a questo emendamento che stanzia ulteriori fondi per 15 milioni di euro.”

Cosi’ in una nota il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle.

“Si tratta di risorse in più per salvaguardare l’occupazione dei lavoratori e sostenere le realtà aziendali nel percorso verso la legalità”, conclude D’Uva.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it