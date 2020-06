Ristorazione al Policlinico, indetto sciopero da Cgil, Cisl e Uil “Siarc non paga regolarmente i dipendenti”

Le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs hanno indetto per oggi una nuova azione di sciopero dei 59 lavoratori della ditta che gestisce in appalto il servizio di ristorazione per degenti al Policlinico di Messina.

La protesta dei lavoratori e del sindacato prosegue – fanno presente Filcams, Fisascat, Uiltucs – perché i ritardi nel pagamento degli stipendi continuano di mese in mese da parte della ditta Siarc srl che viene regolarmente pagata dall’ente appaltante Aou G.Martino per i servizi prestati. “La ditta – dichiarano i segretari generali delle categorie territoriali, Francesco Lucchesi, Salvatore D’agostino, Francesco Rubino – gestisce il servizio da quattro anni e non ha mai pagato regolarmente le mensilità ai dipendenti che da tempo vivono una condizione di continua precarietà, di difficoltà”. “Una situazione di reiterate inadempienze contrattuali non più tollerabile – proseguono i segretari di Filcams, Fisascat, Uiltucs – abbiamo chiesto all’ente appaltante Policlinico di affrontare la questione e di intervenire per assicurare i diritti alle maestranze impegnate nel servizio”.

I sindacati tornano a sollecitare l’azienda G.Martino per attivare la procedura prevista dal nuovo codice degli appalti per sostituirsi nel pagamento delle retribuzioni e garantirne una certa regolarità.

Filcams, Fisascat, Uiltucs preannunciano ulteriori iniziative di protesta in assenza di risposte per garantire la regolarità degli stipendi.

