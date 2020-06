Sant’Agata di Militello, condannato a tre anni e sei mesi di reclusione, 44enne arrestato dai Carabinieri

il Comando provinciale dei Carabinieri di Messina rende noto che nel pomeriggio di ieri, in esecuzione di un ordine emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Messina, i Carabinieri della Stazione di Sant’Agata di Militello hanno arrestato un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, condannato alla pena residua di tre anni e sei mesi di reclusione, perché riconosciuto responsabile dei reati di violazione di norme sulle misure di prevenzione e false dichiarazioni per l’ottenimento del gratuito patrocinio per fatti commessi in Sant’Agata di Militello nell’anno 2011.

L’uomo è stato portato presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, dove sconterà la detenzione.

