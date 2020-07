Da domani a giorno 4 limitazioni viarie in città per lavori di bonifica di strade

Per consentire alla Messinaservizi Bene Comune l’esecuzione di interventi di bonifica in alcune strade in prossimità della sede della Prefettura, sono stati disposti provvedimenti viari in vigore nella fascia oraria 7 – 18. Domani, giovedì 2, sarà quindi vietata la sosta su entrambi i lati delle vie San Giovanni di Malta, tra le vie Garibaldi e Monsignor D’Arrigo; Monsignor D’Arrigo, tra le vie San Giovanni di Malta e Crispi; Crispi e Gran Priorato, tra le vie Garibaldi e Monsignor D’Arrigo; Placida e Concezione, tra le vie San Giovanni di Malta e Crispi. Venerdì 3, il divieto insisterà sulle vie Crispi e Fossata, tra le vie Garibaldi e Monsignor D’Arrigo; Concezione/Monsignor D’Arrigo e Placida, tra le vie Crispi e Fossata; e S. Liberale, tra le vie Garibaldi e Concezione. Sabato 4, la limitazione interesserà le vie Fossata e Fata Morgana, tra le vie Garibaldi e Monsignor D’Arrigo; Monsignor D’Arrigo, Placida e A. M. Jaci, tra le vie Fossata e Fata Morgana; e S. Maria dell’Arco e Nina da Messina, tra le vie Garibaldi e Monsignor D’Arrigo. Venerdì 3 e sabato 4, nella fascia oraria 10 – 17, il divieto di sosta vigerà infine su entrambi i lati delle vie Sciva, nel tratto compreso tra le vie Caserma Sabato e Montepiselli, e Caserma Sabato.