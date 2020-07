Il Città di S.Agata, riparte da Pasquale Ferrara: “saremo l’Atalanta della Serie D”

Il Città di S.Agata, riparte da Pasquale Ferrara. Sarà lui il timoniere che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie D. La conferma dell’allenatore è arrivata nelle ultime ore. Ferrara aveva avuto contatti anche con altre società calcistiche ma alla fine ha deciso di rimanere a Sant’Agata Militello facendosi “ammaliare” dalle sirene della dirigenza santagatese.

“La società mi ha fatto capire che intendeva partire da me per questa nuova avventura – ha detto Ferrara – vorrei che il S.Agata fosse l’Atalanta della Serie D”.

Un accostamento non da poco per il mister Ferrara “voglio una squadra giovane con 3-4 elementi di categoria”. E il modulo? “Quello non sarà fondamentale. L’importante è che la squadra abbia il senso e il gusto del gioco”.

