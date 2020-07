Messina, anziana Signora si perde, ritrovata dal marito al Santuario di Lourdes

di Fra Giuseppe Maggiore – Tutto è bene ciò che finisce bene. Il pomeriggio della Signora Maria e della sua famiglia poteva finire in tragedia, ma grazie a Dio la fine di ciò che vi sto per raccontare è… ma scopriamolo insieme.

Ieri pomeriggio un anziano signore con la moglie affetta da demenza di Alzheimer si è recato a fare spesa, per poi andare dal medico per ritirare velocemente una ricetta già pronta. La Signora Maria, invece di aspettare il marito in auto così come ha fatto altre volte, ha pensato bene di farsi una passeggiata. Quando l’anziano coniuge ritorna trova l’amara sorpresa: la moglie non c’è più. Tutto questo succede sul Viale Boccetta. Immaginate l’apprensione e la preoccupazione di quel poveruomo che in una frazione di secondi pensa le cose peggiori come l’introduzione in autostrada della consorte. Chiama la Polizia e segnala la scomparsa della moglie.

Per l’uomo sono ore interminabili.

La donnina invece salendo il Viale Boccetta arriva alla grotta del Santuario della Madonna di Lourdes sul viale Regina Margherita. I Frati e la gente presente in quel luogo dove si stava celebrando Messa, si sono accorti della Signora che dava evidenti segni di disorientamento. Alla fine della Celebrazione Eucaristica il responsabile della Fraternità Francescana, Fra Girolamo Palminteri si è premurato di chiamare la Polizia che, confrontando la segnalazione del frate con quella dell’anziano signore immediatamente ha avvisato la famiglia. Intanto Maria in pochi minuti è diventata di famiglia: appoggiava la sua testolina bianca sul petto di Fra Domenico Gulioso Rettore del Santuario, che con tenerezza l’ha accompagnata sotto la grotta dove primeggia la statua della Madonna che sicuramente ha vegliato su quella figlia. Attorniata dai fedeli che frequentano il santuario messinese, Maria era gioiosa e per niente a disagio. I frati le hanno donato una coroncina del rosario, dedicando quel tempo che solitamente è dedicato alla celebrazione dei Vespri, alla gentile signora che con un dolce sorriso ringraziava tutti di quella semplice e francescana accoglienza. Non passa molto tempo che arriva la cugina e il marito della Signora che non trattiene le lacrime e ringrazia i frati e tutti coloro che si sono presi cura della moglie che l’ha immediatamente riconosciuto. Al ringraziamento sincero e acorato del marito, Fra Domenico risponde con molta semplicità impregnata di fede: ” E’ stata la Madonna a condurla qui da noi”.

Per chi non crede sarà il fato, la coincidenza, la fortuna… o forse la Madonna ha voluto la visita di Maria… Di fatto come dice San Paolo, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio.

Tutto e bene ciò che finisce… in grazia di Dio!

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it