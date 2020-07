Lorenzo Matacena (AD di Caronte & Tourist) nuovo vicepresidente nazionale di Confitarma

Il Consiglio Direttivo di Confitarma riunitosi il 30 giugno in video-conferenza ha approvato all’unanimità la proposta del Presidente Mario Mattioli di nominare vicepresidenti della Confederazione Mariella Amoretti e Lorenzo Matacena.

Matacena, 46 anni, napoletano, già presidente della commissione confederale Tecnica Navale, Sicurezza e Ambiente, è Amministratore Delegato di Caronte & Tourist.

Da sempre impegnato sul versante dell’individuazione di uno sviluppo ecocompatibile, è l’ispiratore del progetto “Elio”, l’ammiraglia del Gruppo C&T e prima nave traghetto nel Mediterraneo che può essere alimentata anche con Gnl (Gas Naturale Liquefatto); unità che è un autentico gioiello della più avanzata tecnica navale e che non a caso è stata battezzata con lo stesso nome del nonno – Elio per l’appunto – che fu cofondatore dell’azienda e al quale Lorenzo si è sempre ispirato.

“Mi piace considerare la mia nomina come un riconoscimento a una realtà imprenditoriale che ha saputo crescere ordinatamente, managerializzarsi e internazionalizzarsi – ha dichiarato l’armatore. Mio nonno, tuttavia, è stato probiviro di Confitarma, gestendo in qualità di “saggio” l’elezione di diversi presidenti dell’epoca. Partecipare alle politiche di settore, impegnandosi in prima persona nelle associazioni di categoria, appartiene dunque evidentemente al mio patrimonio genetico. Continuerò a farlo tenendo sempre presente quell’esempio di serietà e rigore”.

