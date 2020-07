Percorso nascita, a Lipari non è ancora possibile fare la morfologica. Manca solo la stampante?

di L.S. – L’assessore Tiziana De Luca e il comitato l’Ospedale di Lipari non si tocca alternando comunicati e solleciti, il 16 giugno, dopo una lunga trafila avevano appreso l’arrivo delle sonde ecografiche. Dopo pochi giorni tuttavia, alcune future mamme avevano segnalato che non era ancora possibile prenotare la visita. Ad oggi la situazione non è cambiata. La spiegazione del disservizio sarebbe, secondo le indiscrezioni ottenute da De Luca, la mancanza di una stampante. Dura la reazione nei confronti dell’Asp di Messina che secondo l’assessore non sta garantendo l’erogazione di servizi per cui sono stati già investiti soldi pubblici. Anticipando che ci sarà un’indagine che coinvolgerà l’ospedale di Lipari e L’Asp di Messina.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it