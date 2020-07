Villafranca in Azione, Antonino Mangano “con Calenda per un nuovo modo di fare politica”

Il partito Azione di Carlo Calenda continua la sua corsa nella scalata dei sondaggi, definendosi e confermandosi come il polo dell’Italia che lavora, produce, studia e fatica.

Anche Villafranca Tirrena, con la nascita dell’omonimo Gruppo locale, ha voluto partecipare attivamente «alla determinazione di un nuovo modo di fare politica, privilegiando le competenze, supportando il merito e facendosi promotore di un ritorno a una politica che amministri, che si assuma le sue responsabilità e che non baratti il bene pubblico con una populistica compravendita di voti», spiega Antonino Mangano, Referente del gruppo locale di Azione.

«Villafranca, la Sicilia e l’Italia in generale necessitano di un cambiamento radicale, che solo politiche attente, basate su dati certi e programmi sistematici che guardino a uno sviluppo di lungo periodo possono contribuire ad apportare», continua Mangano.

«In quanto forza politica che parla per mezzo di progetti e programmi concreti, piuttosto che con slogan vuoti e retorici, Villafranca Tirrena in Azione sarà aperta al dialogo con le altre forze politiche, per perseguire quello che dovrebbe essere l’obiettivo cardine del fare politica: garantire, migliorare e implementare servizi alla popolazione; creare opportunità per i giovani e per le fasce più deboli, vigilare sulla regolare applicazione delle leggi e sostenere sempre la corretta amministrazione delle risorse pubbliche, frutto della fatica e del lavoro di un’Italia che, come ribadisce anche Calenda, resta ancora più forte di chi la vuole debole»

