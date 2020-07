Sul palcoscenico dei PENALTY AWARDS dirigenti, tecnici, giocatori e giornalisti messinesi

di Fra Pè – Anche quest’anno si sono svolti ad Enna i PENALTY AWARDS , ovvero il Premio più importante nell’ambito del calcio dilettantistico siciliano. La manifestazione organizzata da Play Village con il Patrocino dell’Assessorato allo Spettacolo, Turismo ed eventi del Comune di Enna, il Comitato Siciliano della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC e dall’AIAC Sicilia, si è svolta nella splendida cornice del Castello di Lombardia.

La manifestazione, ideata e condotta dal bravissimo Ettore Tortorici, volto storico dell’emittenza televisiva siciliana, ha messo il sigillo finale della stagione agonistica del movimento calcistico dilettantistico siciliano interrotto bruscamente dal Covid-19.

In questa passerella del Cacio siciliano erano presenti i migliori atleti, allenatori e dirigenti del campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. I nominativi segnalati dai vari comitati provinciali dell’AIAC e da un pool di giornalisti sportivi, tra cui Paolo Munafò di 3Mtv.

Diversi i dirigenti, allenatori e giocatori delle società calcistiche messinesi inseriti nelle diverse nomination: per il Campionato di Eccellenza era presente il portiere cantautore di Tortorici, Sebastiano Paterniti (Akragas). Nella nomination come miglior difensore Gabriele Franchina (Città di Sant’Agata), al centrocampo Piero Concialdi (Città di Sant’Agata). Come miglior attaccante non poteva mancare il palermitano Benedetto Iraci anche lui del Città di Sant’Agata, acquistato qualche settimana fa dal Gs Mazara 1946.

Per il Campionato di promozione le nomination sono andate al difensore Francesco Sciotto (Igea 1946) al centrocampista Natale Gatto (Igea 1946) e all’ attaccante Antonino Carrello (Acquedolci).

Tra coloro scelti come migliori giocatori del Campionato della Prima Categoria

Delfio Calabrese, che nonostante le sue 44 primavere è stato l’attaccante più prolifero con 26 reti in questa ultima stagione. Ha contribuito a suon di gol alla vittoria del campionato dell’Asd San Fratello con cui continuerà a giocare e a dare il suo prezioso contributo.

Nella nomination dei miglior allenatori Pasquale Ferrara (Città di sant’Agata), Giuseppe Furnari (Igea 1946), Giuseppe Salvo (Nuova Azzurra).

Il premio come miglior dirigente è stato consegnato a Stefano Barresi presidente dell’Igea 1946 che si sta muvendo benissimo sul mercato.

Oltre ai vari premiati del calcio siciliano sono stati inseriti cinque i Premi speciali:

Premio alla Carriera 2020 all’ex capitano del Catania quando militava in serie A, Armando Pantanelli, Premio Stampa 2020 al giornalista e scrittore Leonardo Lodato, Premio un Uomo per lo Sport 2020 ad Angelo Maugeri , Editore dell’Agenzia di informazione Futura Press e infine Premio Personaggio TV a Gino Astorina attore e comico.

Presente sul palco il presidente del Comitato regionale Sicilia della FIGC –LND Santino Lo Presti.

