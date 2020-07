Colpaccio notturno dell’Asd San Fratello, Maurizio Naro vestirà nero-verde

di Fra Pè – Era il 6 luglio e Maurizio Naro classe 1993, esterno di attacco originario di Sant’Agata Militello dava il suo addio al Calcio giocato.

27 luglio in tarda serata in un bar di Sant’Agata, Maurizio Naro firma per il San Fratello e ritorna a giocare per deliziare tutti gli appassionati di calcio.

Cos’è cambiato nella vita del talentuoso attaccante tanto da ritornare ad indossare le scarpette, non ci è dato di sapere, ciò che sappiamo è che Maurizio non ha saputo dire di no all’ex tecnico neroverde ora Direttore Generale dell’Asd San Fratello, Antonio Reale. Non è un mistero che fra Naro e reale c’è sempre stato un ottimo rapporto. Il dirigente sanfratellano è stato l’allenatore che più di tutti ha creduto nelle qualità tecniche dell’attaccante santagatese, che si è tolto la soddisfazione di realizzare 100 reti in carriera e a quanto pare è deciso a realizzarne altre.

I due hanno disputato insieme diverse stagioni con diverse maglie: Stefanese, Sfarandina e San Fratello nella stagione 2017-18. Con la maglia della Sfarandina il neoacquisto neroverde ha realizato la bellezza di 32 reti stagionali (26 in campionato 6 in Coppa Sicilia).

Non sappiamo come Reale abbia convinto Naro, sta di fatto che l’Asd San Fratello ieri notte grazie al suo D.G. ha operato un colpo importante non solo per la propria tifoseria, ma per il calcio dilettantistico che non ha perso un grande giocatore, che sicuramente data la sua esperienza e conoscenza del campionato di Promozione saprà dare un notevole contributo.

“Mi sento un po’ come un “papà calcistico” per Maurizio,- afferma contento Reale- ho dovuto insistere un po’, ma l’amore per il calcio ha prevalso. L’anno scorso non sono riuscito a convincerlo… quest’anno c’è il ritorno del figlio prodigo…”. Conclude ridendo il dirigente sanfratellano.

“Per il momento rimango in Sicilia con la mia famiglia, quindi ho pensato di riprendere a giocare, non potevo dire di no al mio allenatore e amico Antonio Reale – precisa Naro- L’ambiente di San Fratello lo conosco già, la società è seria, la squadra è composta da gente che conosce e ama il calcio, con molti di loro ho già giocato e sono sicuro che ci divertiremo.”

“Sono più che convinto– afferma il presidente Di Bartolo– che quella storia che Naro non avrebbe scritto più con il suo ritiro, continuerà a scriverla per e con il San Fratello“.

Soddisfatto e contento del nuovo acquisto anche il neo tecnico neroverde Carmelo Emanuele, che avrà a disposizione un giocatore che gli garantirà sicurezza ed esperienza in attacco insieme a gente come Calabrese, Carbonetto e Marino che accanto a questi esperti compagni di reparto non può che crescere e maturare.

