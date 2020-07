ATM: assunti i primi 27 nuovi autisti. Entro fine agosto gli altri 43

Sottoscritti oggi nella sede di ATM S.p.A. i primi 27 contratti di assunzione a seguito della selezione di complessivi 70 autisti da avviare al lavoro. I nuovi assunti prenderanno servizio da sabato 1 agosto. Entro la fine del prossimo mese si procederà alla stipula dei contratti per gli altri 43. Tutti coloro che prenderanno servizio tra qualche giorno hanno un’età inferiore ai 30 anni: 20 sono cittadini messinesi, 6 della provincia e uno palermitano; 11 di loro avevano lasciato la Sicilia per andare a cercare fortuna nel nord Italia dove hanno già svolto qualche esperienza lavorativa.

“Con questa prima tranche di assunzioni e con quelle che seguiranno – ha dichiarato il Presidente di ATM Giuseppe Campagna – cominciamo a realizzare alcuni importanti obiettivi: innanzitutto l’abbassamento dell’età media dei dipendenti ed in particolare dei conducenti che è attualmente molto alta; potenzieremo il servizio alla cittadinanza ed inoltre otterremo un contenimento del costo complessivo del personale grazie agli sgravi contributivi previsti per tale tipologia di contratti. Non meno importante è l’aver offerto a questi giovani la possibilità di lavorare nella loro terra d’origine senza essere costretti all’emigrazione”. “L’Amministrazione comunale – ha concluso il Vice Sindaco Salvatore Mondello – esprime soddisfazione per l’obiettivo raggiunto che rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione di un’azienda moderna ed efficiente”.