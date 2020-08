Eolie, meta più gettonata della Sicilia. Aumentano i controlli

di Luana Spanò – Se durante il lock down, imprenditori, lavoratori hanno fortemente temuto per la stagione lavorativa e conseguente crollo dell’economia; con grande sorpresa gli operatori del settore turistico, ad agosto, contano più presenze degli anni passati. Sui porti si registrano centinaia di presenze giornaliere, in ingresso e uscita. Le vie principali si riempiono soprattutto durante le ore serali e tutto scorre come se i mesi di emergenza sanitaria fossero ormai un ricordo.

Nonostante la nuova ordinanza anti-Covid del sindaco Marco Giorgianni e i controlli serrati, è difficile evitare assembramenti, mentre la movida eoliana fa da padrone.

Sono intensi e continui i controlli dei carabinieri giunti anche da Milazzo, della guardia di finanza, polizia municipale e guardia costiera, con conseguenti denunce e sanzioni.

A Panarea due discoteche sono state chiuse, mentre a Lipari è stato denunciato il proprietario di un locale che organizzava serate danzanti. Sanzionato anche il titolare di un locale per l’inosservanza alle norme previste dell’emergenza Covid-19. Tante le contravvenzioni elevate.

