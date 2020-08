Coronavirus: 46 nuovi casi positivi in Sicilia

Quarantasei nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia in base al bollettino diffuso dal ministero della Salute. In particolare la Sicilia denuncia che 13 di questi 46 casi fanno riferimento al cluster maltese. Si tratta, insomma, di persone rientrate dopo essere state a Malta.

Di questi 5 nuovi positivi sono ad Agrigento, 6 a Caltanissetta, 5 a Catania, 2 a Enna, 1 a Messina, 9 a Palermo, 4 a Ragusa, 13 a Siracusa, 1 a Trapani. Cinque i ricoverati in terapia intensiva uno in meno rispetto a ieri.

Sul fronte dei tamponi sono 2.030 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore. (ANSA)

