Sbaraccamento Camaro Sottomontagna: Gioveni e Cacciotto “I tavoli tecnici ‘fantasma’ li rispediamo al mittente”

“Se qualcuno pensa di continuare ad agire annunciando e tenendo tavoli tecnici per placare gli animi per poi non metterne in pratica le risultanze, ha sbagliato di grosso e ne dovrà dare conto e ragione a chi vive in una condizione igienico – sanitaria da terzo mondo!”.

“Dobbiamo purtroppo constatare – affermano Gioveni e Cacciotto – che dalle parole

non si è passati ai fatti visto che dopo il tavolo tecnico che avevamo chiesto

al sindaco in data 13 febbraio 2020 e che si è svolto il successivo 21 febbraio,

NULLA SI E’ MOSSO in termini pratici, al netto del periodo legato al Covid”.

“Da allora – proseguono i due consiglieri – si sono susseguiti solo annunci o giustificazioni da parte del presidente di ARISME Scurria (presenza amianto, tempi

per la gara di affidamento, reperimento fondi, rischiosa presenza di qualche nucleo a confine delle casupole ecc.) che peraltro contrastano anche con quello che

era stato deciso appunto nel tavolo tecnico, dal quale era emersa chiaramente,

con l’avallo dello stesso sindaco De Luca, l’improcrastinabile necessità di sbaraccare il più possibile queste strisce di tuguri pieni di materiale nocivo e rifiuti vari che stanno esasperando i residenti delle abitazioni limitrofe, con vecchi sottoservizi fognari ai quali AMAM non può accedere per risolvere anche le problematiche presenti a ridosso dell’area”.

“Basterebbe andare sui luoghi – insistono Gioveni e Cacciotto – per rendersi conto della gravità di una situazione ambientale che dura già da 1 anno e mezzo e che quindi non può più essere tollerata! Ed è per questo che ribadiamo l’urgenza sia di procedere con l’assegnazione degli alloggi a chi vive ancora oggi nella restante baraccopoli dell’Ambito “C” Camaro-Bisconte, sia contestualmente alla demolizione delle baracche, come modus operandi, per evitare nuovi ingressi e il sorgere di nuove e deleterie “bombe ecologiche!”

“CHIEDIAMO, pertanto, nella fattispecie – concludono – al sindaco De Luca e all’assessore al Risanamento Mondello di fare leva sugli esiti del tavolo tecnico del 21 febbraio scorso e di invitare ARISME ad avviare immediatamente tutte le procedure tecnico-amministrative per il completo sbaraccamento dell’area di Camaro Sottomontagna, senza più alcun tentennamento; anzi, giusto per usare un temine caro al primo c

ittadino, ‘senza se e senza ma!’ ”