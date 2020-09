Domani, giovedì 3, nella fascia oraria 8 – 17, in via Panoramica dello Stretto, per un tratto di 50 metri a sud dell’intersezione con la strada di accesso al condominio “Eden Park”, sarà vietata la sosta su entrambi i lati ed istituito il senso unico alternato di circolazione. I provvedimenti viari sono stati disposti per consentire all’AMAM l’esecuzione di un intervento di manutenzione programmata sulla condotta idrica.