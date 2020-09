Pulizia strade, divieti di sosta in Via Marco Polo

di Michele Bruno – Venerdì 4, nella fascia oraria 6 – 11, vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati di via Marco Polo, tra via Contesse e largo La Rosa.

Lunedì 7, stessa fascia oraria, la limitazione interesserà entrambi i lati di via ex Consolare Valeria (Via Marco Polo), nel tratto compreso tra la bretella di collegamento allo svincolo autostradale San Filippo e via Contesse.

I provvedimenti viari sono stati adottati per consentire alla Messinaservizi Bene Comune l’esecuzione di interventi di spazzamento meccanizzato.