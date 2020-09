L’Asd San Fratello rialza la testa e programma la nuova stagione

di Fra Pè – “Reagire a circostanze difficili con pazienza e tolleranza, anziché con rabbia e odio, significa avere un controllo attivo delle cose, che è frutto di una mente forte e autodisciplinata”, questa affermazione del Dalai Lama è ciò che l’Asd San Fratello sta attuando dopo l’esclusione dal campionato di Promozione.

La Società Neroverde rialza la testa e programma la nuova stagione.

Dopo le dimissioni di Ciro Di Bartolo dalla carica di presidente, la dirigenza per dare continuità al lavoro svolto nella scorsa stagione, è stata consegnata la presidenza a Salvatore Manasseri che da un anno ricopre la carica di vice. A suo fianco ci sarà Delfio Calabrese che oltre a scendere in campo con la fascia di capitano, ricoprirà la carica di vice presidente.

A guidare la squadra nel Campionato di Prima Categoria sarà Antonio Reale che lo scorso campionato portò i sanfratellani alla vittoria superando la Sfarandina. Compito arduo per Reale che aveva rinunciato ad allenare in Promozione per i molteplici impegni lavorativi e familiari. Le dimissioni di Emanuele e la particolare situazione che si è venuta a creare con la mancata ammissione al campionato di promozione, il tecnico neroverde con spirito di sacrificio e abnegazione, ha accettato di allenare nuovamente il San Fratello. Sarà collaborato da Delfio Salerno ex capitano del San Fratello e attaccatissimo alla maglia neroverde.

Salvatore Morello, un altro ex capitano, uno dei primi a giocare con la maglia neroverde dopo la formazione della nuova società nel post frana del 2010, ricoprirà la carica di direttore sportivo, mentre Benedetto Ricciardi sarà il nuovo direttore generale.

Il ruolo di segretario è stato affidato all’esperto Benedetto Foti.

La dirigenza è formata da Nino Mangione, Ciro Di Bartolo, Alfio Di Bartolo, Salvo Repole e Delfio Cortese, figlio del compianto Salvatore. L’assetto societario breve sarà arricchita da nuovi ingressi che daranno nuova linfa alla società neroverde.

Per quanto riguarda la squadra, gran parte dei calciatori presi per disputare il campionato di Promozione rimangono, a parte Bontempo, Regina e Cicero.

Si ripartirà con lo zoccolo duro dell’anno scorso e si punterà sul folto gruppo dei ragazzi di San Fratello che già lo scorso campionato hanno saputo dare un grosso contributo per la vittoria del campionato. Importante è il ritorno di Delfio La Marca e l’inserimento in prima squadra di qualche Juniores originario del luogo,ltre alla riconferma del giovane Salvatore Nicosia e del portiere Simone Crimaldi.

L’obiettivo che la dirigenza si è posto è arrivare in zona playoff.

